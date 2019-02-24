2019-02-24T15:49:05+03:00
Происшествия

В Ростовской области гость, споив приятеля, ограбил его дом

Добычей злоумышленника стали бумажник, мобильный телефон и золотое кольцо
Александр СТЕПАНОВ
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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История, которая в очередной раз свидетельствует о том, что нельзя пускать к себе домой всех подряд, без разбору, произошла в Константиновском районе донского региона.

- В полицию обратился местный житель, который сообщил о том, что его обворовали, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МВД. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 46-летний знакомый потерпевшего.

Более того — не просто знакомый, а приятель, практически сосед. В тот день он пришел к товарищу домой, захватив с собой бутылочку-другую спиртного, а когда тот изрядно накачался алкоголем и объявил, что ложится спать, его товарищ ушел — захватив с собой ключи от «квартиры, где деньги лежат».

А через некоторое время вернулся: потихоньку вошел внутрь, убедился, что хозяин спит, и вытащил все самое ценное, что можно было унести, не привлекая внимания — бумажник с наличными деньгами, мобильный телефон и золотое кольцо.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», часть похищенного удалось вернуть законному владельцу, но кое-что тот все же успел продать, - отметили в ГУ МВД по РО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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