В Ростове-на-Дону закрывается один из крупнейших кинотеатров города

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-24T17:07:54+03:00

Билетов на понедельник, 25 февраля, в продаже уже нет, а администрация киноцентра ограничилась лишь объявлением в холле

Изменить размер текста: A A

В южной столице после тринадцати лет работы прекращает свое существование кинотеатр «Киномакс-Дон» - один из крупнейших в Ростове-на-Дону, с восемью залами, рассчитанными в сумме на 1184 места.

Один из посетителей даже выложил фотографию уведомление за подписью администрации киноцентра, размещенное в холле «Киномакс-Дона», которое гласит: «Уважаемые гости, доводим до вашего сведения, что 24.02.2019 г. кинотеатр работает последний день».

Официального сообщения по ситуации от сети, владеющей кинотеатром, не поступало.

...А теперь его администрация ограничилась лишь таким объявлением об его закрытии. Фото: Никита Клюев.

Билеты можно купить только на сеансы, которые запланированы до конца дня воскресенья, 24 февраля: последним показанным в «Киномакс-Доне» фильмом, судя по информации на официальном сайте сети, станет показ в полночь российского триллера «Пилигрим» с Игорем Петренко в главной роли. Далее — ничего. Нет, соответственно, билетов на сеансы (хотя они планировались, судя по всему, ранее) и в Интернет-кассах.

- Да, мы прекращаем работу, - подтвердили в «Киномакс-Доне».

Причин, на самом деле, две. Во-первых, по соседству, в том же торговом центре на пр. Нагибина, 32, открылся недавно еще один киноцентр - «Горизонт», с 13-ю залами на полторы тысячи посадочных мест, более современный и комфортный. Во-вторых, «Киномакс» в ноябре открыл в ТЦ на Левбердоне единственный на весь миллионный город кинозал, где можно посмотреть фильмы в формате IMAX.

ИСТОЧНИК KP.RU