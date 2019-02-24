В Ростове-на-Дону выброшенное из окна пятого этажа кресло застряло на ветках дерева

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-24T17:51:32+03:00

Кресло, действительно, очень пугающе зависло метрах в двенадцати над тротуаром. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

В любую минуту оно может рухнуть с высоты двенадцати метров на головы прохожим

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На необычное «украшение» дерева над тротуаром на ул. Мечникова (район Комсомольской площади, напротив лицея №52) обратили внимание прохожие:

- Вот такая картина: кто-то выкинул из окна кусок кресла! Оно зацепилось за ветку и так и висит. Ветер подует — упадет, и кирдык кому-то, - написал очевидец в соцсети, приложив соответствующее фото.

Ростовчане в комментариях предполагают, что, может быть, кто-то решил, будто хозяева одной из квартир на четвертом или пятом этаже (судя по картинке, выбросили как раз с такой высоты) просто слегка перевозбудились во время празднования 23-го февраля, либо владельцу кресла подарили обновку, вот он и решил продемонстрировать свою удаль, выбросив старое с балкона.

Впрочем, если кресло (или даже часть его) рухнет метров с двенадцати на голову кого-нибудь, будет точно не до шуток.

ИСТОЧНИК KP.RU