В Ростове-на-Дону выброшенное из окна пятого этажа кресло застряло на ветках дерева
На необычное «украшение» дерева над тротуаром на ул. Мечникова (район Комсомольской площади, напротив лицея №52) обратили внимание прохожие:
- Вот такая картина: кто-то выкинул из окна кусок кресла! Оно зацепилось за ветку и так и висит. Ветер подует — упадет, и кирдык кому-то, - написал очевидец в соцсети, приложив соответствующее фото.
Ростовчане в комментариях предполагают, что, может быть, кто-то решил, будто хозяева одной из квартир на четвертом или пятом этаже (судя по картинке, выбросили как раз с такой высоты) просто слегка перевозбудились во время празднования 23-го февраля, либо владельцу кресла подарили обновку, вот он и решил продемонстрировать свою удаль, выбросив старое с балкона.
Впрочем, если кресло (или даже часть его) рухнет метров с двенадцати на голову кого-нибудь, будет точно не до шуток.
ИСТОЧНИК KP.RU