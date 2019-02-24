Набег диких кабанов на окраины Ростова-на-Дону сняли на видео

СЕГОДНЯ 18:27 2019-02-24T18:27:17+03:00

"Авангард" из двух кабанов отправился в одну сторону, а основной "отряд" - в другую. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"

Стая из почти десятка особей без страха прогулялась по ул. Орбитальной

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Местные жители выложили в соцсети кадры набега стаи диких кабанов на окраины Ростова-на-Дону: сообщается, что инцидент произошел в частном секторе на ул. Орбитальной.

- А у нас здесь кабаны носятся по Орбитальной, - говорит мужской голос за кадром. - Откуда они здесь взялись?

На записи видно, как сначала откуда-то из переулка появляется «авангард» из двух черных хряков, которые принимаю парой вправо по ходу своего движения, а следом за ними, один за другим, вылетает основной «отряд» - еще пять рыл, которые поворачивают налево и группой бегут в другую сторону.

Эксперты, впрочем, не видят в произошедшем ничего особо удивительного: рядом с Орбитальной находятся несколько лесных массивов (это Щепкинский лес, и Темерницкая роща), а поскольку добыть пропитание зверям, включая и кабанов, в это время года сложно, они выходят к людям — на запахи еды, рыскают, в том числе, по помойкам.

Но в любом случае — завидев этих животных, которые издалека кажутся безобидными, следует быть аккуратнее: кабан, тем более, голодный, может запросто выйти из себя и наброситься на человека, почуяв угрозу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1036" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/693789" frameborder="0"></iframe> Нашествие кабанов на окраины Ростова-на-Дону 24.02.2019 г..// Видео: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"

ИСТОЧНИК KP.RU