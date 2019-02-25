2019-02-25T09:54:08+03:00
Общество

Упоротый лис обзавелся братом: в Ростове-на-Дону продают "упоротого барсука"

Владелец оценил чучело в 2500 рублей
Илья БОГОМОЛОВ
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Объявление о продаже "упоротого барсука". Скриншот с сайта Avito.Объявление о продаже "упоротого барсука". Скриншот с сайта Avito.
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На сайте бесплатных объявлений появился необычный товар из Ростова-на-Дону: местный житель продает чучело барсука. Все бы ничего, но морда животного в процессе таксидермии значительно исказилась и теперь выражает странную радость. Пользователи сети тут же сравнили его с Упоротым Лисом - популярным Интернет-персонажем, потрепанным чучелом лисы с выпученными глазами, сидящем на стуле.

Новый герой уже получил прозвище "упоротый барсук". Известно, что нынешний владелец оценил его в 2500 рублей, но готов поторговаться. Для сравнения, Упоротый Лис был продан в 2012 году за 330 фунтов стерлингов (около 28 тысяч рублей по нынешнему курсу). Учитывая популярность Интернет-мема, его "названный брат" барсук может быть оценен и дороже. Некоторые ростовчане, обсуждая фотографию чучела в социальных сетях, уже отмечают, что такая морда будет отлично смотреться на стене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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