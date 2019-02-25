Спасение косули, провалившейся под лед на Дону в Ростовской области, попало на видео

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-25T10:47:31+03:00

Косулю после осмотра отправили обратно в лес. Фото: скрин с видео.

Животное вытащили из полыньи, обогрели и отправили обратно в лес

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В Ростовской области спасатели вытащили вытащили из холодной воды реки Дон косулю, которая провалилась в полынью.

- Животное выбежало на лед, частично сковавший реку, провалилось и выбраться само не могло, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» замгубернатора региона Вадим Артемов. - И специалисты из Вешенского поисково-спасательного подразделения при помощи спецтехники подошли к тонувшей косуле, вытащили ее и доставили в подразделение, где отогрели, осмотрели, убедились, что нет травм, а затем выпустили в лес.

Добавим, что безопасность на водных объектах в условиях ледостава в настоящее время в донском регионе обеспечивают свыше восьмисот спасателей, на вооружении которых, помимо ста двадцати комплектов средств спасения на льду, имеются также 86 спецлодок (с плоским дном), почти полторы сотни автомобилей, судно на воздушной подушке и аэросани.

Спасение косули, попавшей в полынью на реке Дон, в Ростовской области..// Видео: Областная служба спасения на водах.

ИСТОЧНИК KP.RU