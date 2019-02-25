2019-02-25T10:47:31+03:00
Общество

Спасение косули, провалившейся под лед на Дону в Ростовской области, попало на видео

Животное вытащили из полыньи, обогрели и отправили обратно в лес
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Косулю после осмотра отправили обратно в лес. Фото: скрин с видео.Косулю после осмотра отправили обратно в лес. Фото: скрин с видео.
Изменить размер текста:

В Ростовской области спасатели вытащили вытащили из холодной воды реки Дон косулю, которая провалилась в полынью.

- Животное выбежало на лед, частично сковавший реку, провалилось и выбраться само не могло, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» замгубернатора региона Вадим Артемов. - И специалисты из Вешенского поисково-спасательного подразделения при помощи спецтехники подошли к тонувшей косуле, вытащили ее и доставили в подразделение, где отогрели, осмотрели, убедились, что нет травм, а затем выпустили в лес.

Добавим, что безопасность на водных объектах в условиях ледостава в настоящее время в донском регионе обеспечивают свыше восьмисот спасателей, на вооружении которых, помимо ста двадцати комплектов средств спасения на льду, имеются также 86 спецлодок (с плоским дном), почти полторы сотни автомобилей, судно на воздушной подушке и аэросани.

Спасение косули, попавшей в полынью на реке Дон, в Ростовской области..// Видео: Областная служба спасения на водах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Упоротый лис обзавелся братом: в Ростове-на-Дону продают "упоротого барсука"
Набег диких кабанов на окраины Ростова-на-Дону сняли на видео
В Ростове-на-Дону выброшенное из окна пятого этажа кресло застряло на ветках дерева
В Ростове-на-Дону закрывается один из крупнейших кинотеатров города
В Ростовской области гость, споив приятеля, ограбил его дом
Житель Ростова-на-Дону так и не сумел продать купюру с автографом Михаила Горбачева за 2 млн рублей, но не отчаялся
В полиции предупредили о повышенных мерах безопасности на матче 1/4 Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром»
В Ростове-на-Дону покажут трофейную технику и оружие, захваченные у боевиков в Сирии
Дыньки и орешки: Звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман вместе с подругой поздравили мужчин с 23-м февраля
Певец Алексей Глызин пожелал ростовчанам "лошадиного здоровья"
В центре Таганрога в День защитника Отечества сгорело кафе «Шаверма на углях»
«Ростов-Дон» на домашней площадке уступил французскому клубу «Мец»
В Ростовской области двое заключенных избили сотрудника исправительной колонии
В Ростовской области возбудили уголовное дело на полицейского, который пьяным насмерть сбил человека
Накануне 23 февраля донские автоинспекторы исполнили мечту 11-летнего школьника
Ехал после банкета: в Ростовской области уволен полицейский, который пьяным насмерть сбил человека
В Ростове-на-Дону мужчина, угрожая ножом, похитил у пенсионерки деньги на праздник
В Ростове-на-Дону из-за непогоды объявлен режим повышенной готовности
В Ростове-на-Дону 19-летний студент попался на торговле наркотиками
В Ростове-на-Дону после возлияний в честь праздника товарищ прихватил с собой телевизор, ноутбук и скрылся
Сотрудники ГАИ предупреждают об ухудшении погодных условий
Ростовчанин успешно продал бронетранспортер в Интернете за 2,4 млн рублей
В Ростове-на-Дону задержали наркокурьера с 4 кг "экстази" и "мефедрона"
Ростов-на-Дону отметит 23 февраля военной реконструкцией освобождения города
В Ростове-на-Дону рядом с Ворошиловским мостом собираются построить многоквартирный дом
Пляж на Северном водохранилище Ростова-на-Дону обещают обновить
В Ростовской области после проверок приостановили работу шести аптек
"Дерьмовенькая ситуация": в Ростове-на-Дону ассенизаторская машина протащила за собой припаркованную иномарку