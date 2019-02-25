В Ростовской области пройдет региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-25T11:40:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) для Ростовской области стал уже традиционным, так как проводится в 2019 году в четвертый раз. Региональный этап состоится в ближайшие дни. Совсем скоро в рамках этих соревнований среди студентов колледжей и техникумов определятся лучшие по профессиям, которые входят в список самых востребованных на данный момент. Победители примут участие в национальном чемпионате и поборются за звание лучшего профессионала с ребятами из других регионов.

Церемония открытия чемпионата состоится в четверг, 28 февраля, в Областном Доме народного творчества (г. Ростов-на-Дону). А с 1 по 4 марта пройдут основные соревнования чемпионата. На территории Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления развернется несколько конкурсных площадок. Здесь будут соревноваться участники по компетенциям «Геодезия», «Поварское дело», «Холодильная техника и технологии кондиционирования», «Ресторанный сервис», «Парикмахерское искусство», «Спасательные работы», «Администрирование отеля», а также будет представлена демонстрационная компетенция «Графический дизайн». В соревнованиях примут участие 94 претендента на победу. Помимо самих конкурсных соревнований в рамках регионального чемпионата в программу включены: круглый стол, выставочные экспозиции, мастер-классы по специальностям, презентации профессий, участие в проекте «АРТЛичность», культурная программа.

Студенты колледжей и техникумов будут соревноваться в мастерстве по различным специальностям

В Донском строительном колледже (Новочеркасск) будут проходить соревнования по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка». На площадке чемпионата свое мастерство покажут 21 участник из образовательных учреждений Ростовской области и других регионов. В программу соревнований включены мастер-класс фирмы «САРАROL», круглый стол, научно-практическая конференция, экскурсии, а также профориентационная работа.

Церемония закрытия и награждения победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет во вторник, 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU