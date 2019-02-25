Ростов-на-Дону и Прагу связал новый авиарейс

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-25T15:14:01+03:00

Улететь в Чехию из Платова теперь можно по понедельникам и четвергам

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Сегодня, 25 февраля, в расписании ростовского аэропорта Платов добавился еще один регулярный рейс в Прагу. Теперь в столицу Чехии можно улететь два раза в неделю: по понедельникам и четвергам в 4:35 утра. Кроме того, за один рейс теперь может улететь большее число пассажиров.

- На пражском направлении сменился перевозчик. Теперь эти рейсы выполняет авиакомпания Smartwings на самолетах новейшей модификации Boeing 737 MAX 8 с компоновкой салона 189 мест. Это среднемагистральный лайнер нового поколения, более тихий и комфортабельный для пассажиров, - передает пресс-служба аэропорта.

Добавим, что Smartwings – бюджетная чешская авиакомпания, один из крупнейших перевозчиков Центральной Европы, выполняющий перелеты из Праги, Брно и Остравы в более чем 40 городов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU