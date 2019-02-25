В Совет по грантам Президента Российской Федерации вошли сотрудники ЮФУ

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-25T15:25:39+03:00

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На днях бы утвержден новый состав Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ и молодых российских ученых. Его своим Распоряжением под номером 135-р утвердил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В частности, сразу два сотрудника Южного федерального университета теперь входят в состав этого престижного научного совета. В их числе директор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Александр Солдатов и руководитель научного направления Игорь Каляев.

При этом, ЮФУ оказался одной их двух организаций в России, которые представлены в Совете больше, чем одним сотрудником. В самом вузе уверены, что этот факт еще раз подтверждает общероссийское признание главного университета Юга России как одной из ведущих мульти-дисциплинарных научно-образовательных организаций в нашей стране.

Напомним, высокое качество образования в ЮФУ обеспечивают фундаментальная подготовка и интеграция образования с наукой. А свое лидерство и полномасштабное функционирование в сети ведущих мировых университетов вуз подтверждает как в научно-исследовательской и образовательной, так и инновационной деятельности страны.

ИСТОЧНИК KP.RU