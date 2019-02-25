В Ростове-на-Дону ссора троих парней закончилась перестрелкой

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-25T15:49:27+03:00

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Вечером, 24 февраля, в Ростове-на-Дону произошла уличная перестрелка. Очевидцы вызвали полицию в микрорайон Сельмаш. На месте происшествия, как оказалось, повздорили трое приятелей в возрасте от 25 лет до 31 года, у которых с собой были травматические пистолеты.

- В ходе конфликта трое молодых людей открыли друг по другу стрельбу. В результате инцидента двое из них получили различные травмы и были госпитализированы. Один из участников задержан и доставлен в районный отдел полиции. По данному факту проводится проверка, - передает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

Добавим, что, несмотря на травмы, все трое участников конфликта считаются задержанными. Сейчас стражи порядка выясняют причины их ссоры.

ИСТОЧНИК KP.RU