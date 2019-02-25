2019-02-25T16:08:30+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону приступ у водителя иномарки стал причиной массовой аварии

Несколько машин оказались разбиты
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня утром, 25 февраля, в Ростове на улице Шеболдаева произошло массовое ДТП. Предварительно, автомобиль Hyundai потерял управление и столкнулся с несколькими попутными машинами, что спровоцировало большую пробку в час пик. Фотографии с места аварии появились в социальной сети.

- Как сказали ребята на заправке напротив, у одного из водителей прихватило сердце, он потерял сознание и "собрал" три машины, - написал в комментариях ростовчанин Влад Васин.

В полиции подтвердили, что один из водителей почувствовал себя плохо, и его пришлось госпитализировать, другие участники аварии не пострадали, отделались механическими повреждения автомобилей.

Обсуждая происшествие, ростовчане затронули тему: стоит ли отбирать права у людей, которые имею проблемы с сердцем. Многие оказались против таких кардинальных методов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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