2019-02-25T17:01:58+03:00
Общество

На российско-украинской границе задержали 22 мешка контрабандных орехов

Ориентировочная стоимость партии - свыше 100 000 рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пограничное управление ФСБ по РО
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Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области, товар перекидывали на окраине Донецка с украинской стороны. Несколько подельников находились на территории соседнего государства, один сообщник - в России.

- Последний укладывал полученный груз в «ВАЗ-2107», - пояснили пограничники. - Когда его попытались задержать, он, заметив приближающихся правоохранителей, попробовал скрыться на припаркованной рядом машине, но путь ему преградил служебный автомобиль пограничников.

Поняв, что ему не уйти, мужчина сдался сдался. Им оказался гражданин России, в отношении которого возбуждены административные дела. Контрабандисту грозит крупный штраф и изъятие товара (стоимость партии орехов - больше 100 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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