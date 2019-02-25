Жителям Ростова-на-Дону предлагают выбрать парк, который реконструируют в 2020 году
Власти донской столицы предлагают жителям выбрать парк, который обязуются благоустроить уже в следующем году. Для этого ростовчане должны высказать свое мнение.
- Рейтинговое голосование началось сегодня, 25 февраля, на сайте gorodsreda2020.ru, - говорится в официальном сообщении администрации города.
Жители Ростова могут оставить свой голос за следующие территории: парк имени 1 Мая, Покровский сквер, парк Максима Горького, парк Октября, прибрежную зону вдоль реки Темерник, сквер Мира, парк Вити Черевичкина, сквер Фрунзе или сквер Дортмунда.
К слову, времени на размышления совсем мало. За общественное пространство нужно проголосовать до 27 февраля, а результаты станут известны 1 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU