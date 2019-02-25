2019-02-25T17:49:21+03:00
Происшествия

Жителям Ростова-на-Дону предлагают выбрать парк, который реконструируют в 2020 году

Голосование началось в понедельник, 25 февраля
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Власти донской столицы предлагают жителям выбрать парк, который обязуются благоустроить уже в следующем году. Для этого ростовчане должны высказать свое мнение.

- Рейтинговое голосование началось сегодня, 25 февраля, на сайте gorodsreda2020.ru, - говорится в официальном сообщении администрации города.

Жители Ростова могут оставить свой голос за следующие территории: парк имени 1 Мая, Покровский сквер, парк Максима Горького, парк Октября, прибрежную зону вдоль реки Темерник, сквер Мира, парк Вити Черевичкина, сквер Фрунзе или сквер Дортмунда.

К слову, времени на размышления совсем мало. За общественное пространство нужно проголосовать до 27 февраля, а результаты станут известны 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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