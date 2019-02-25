В Ростове-на-Дону отремонтировали 70 улиц и проспектов

СЕГОДНЯ 17:21 2019-02-25T17:23:14+03:00

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Как сообщил департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города Ростова-на-Дону, на прошлой неделе залатали ямы на 70 улицах и проспектах донской столицы. Чтобы не провоцировать пробки, дорожники работали по вечерам и ночам.

В частности, за неделю они привели в порядок: улицы Вяземцева, Димитрова, Токарную, Клубную, Киргизскую, Лелюшенко, Каяни, Вавилова, Таганрогскую, Волоколамскую, Башкирскую, Российскую, Портовую, Орбитальную, Волкова, Бодрую, Пешкова, Вяземцева, 1-ю Пролетарскую, 2-ю Пролетарскую, Богданова, Димитрова, переулки Сальский, Перовский и Костровой.

- Общая площадь работ составила 1 868 квадратных метров, - пояснили в мэрии города. - Работало четыре завода по производству литой асфальтобетонной смеси, было задействовано четыре бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU