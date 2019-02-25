В Ростове в массовой аварии в Суворовском пострадали две женщины и ребенок
В Ростове-на-Дону сотрудники автоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась днем 25 февраля на улице Петренко (Суворовский жилой район). На перекрестке не поделили дорогу Mazda 3 и Subaru (машинами управляли ростовчанки, соответственно, 30 и 40 лет).
- После столкновения Subaru отбросило на ехавший Renault Logan, - пояснили в правоохранительных органах.
В больницу с травмами различной степени тяжести доставили женщин-водителей и восьмилетнего пассажира Subaru. В социальных сетях уже появились снимки последствий этой аварии.
Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Напомним, также сегодня, 25 февраля, на улице Шеболдаева Hyundai столкнулся с несколькими попутными машинами, что спровоцировало большую пробку в час пик. По предварительным данным, водителю иномарки стало плохо с сердцем.
ИСТОЧНИК KP.RU