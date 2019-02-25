В Ростове в массовой аварии в Суворовском пострадали две женщины и ребенок

СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-25T17:41:29+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники автоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась днем 25 февраля на улице Петренко (Суворовский жилой район). На перекрестке не поделили дорогу Mazda 3 и Subaru (машинами управляли ростовчанки, соответственно, 30 и 40 лет).

- После столкновения Subaru отбросило на ехавший Renault Logan, - пояснили в правоохранительных органах.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили женщин-водителей и восьмилетнего пассажира Subaru. В социальных сетях уже появились снимки последствий этой аварии.

Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Напомним, также сегодня, 25 февраля, на улице Шеболдаева Hyundai столкнулся с несколькими попутными машинами, что спровоцировало большую пробку в час пик. По предварительным данным, водителю иномарки стало плохо с сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU