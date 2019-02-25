СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-25T17:51:46+03:00

Выясняем, где и когда отключат свет в Ростове-на-Дону. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда отключат свет в Ростове-на-Дону

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Отключение света в Ростове-на-Дону 26 февраля - 1 марта 2019: где и когда. В ближайшую неделю в Ростове-на-Дону пройдут плановые отключения света. Как рассказали энергетики, причина - работы на электросетях. Все отключения запланированы на дневное время, вечером и ночью - телевизоры, холодильники и другие электроприборы работать будут.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

26-28 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101.

- пос. «Мясникован» пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77; 22-110; ул. Боряна 30-100; 33-95; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82.

- ул. Каменобродская 3-27; 2-14А; ул. Боряна 3-29; 6-28; ул. Баграмяна 13-19; 6-18; ул. Алагирская 3-27; 2-18; пер. Персиановский; ул. Армянская 23-29.

- ул. Павлодарская 65-183, 30-120; ул. Безымянная Балка 138-166.

26 февраля — 1 марта с 09:00 до 17:00:

ул. Листопадова 107-121, 90-98; ул. 3-я линия 56-86, 69-111; ул. 5-я линия 56-94, 55-101; ул. Береговая 101.

27 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Зорге 28, 28/2, 22/1, 5; ул. Андрея Сладкова 178/24.

- ул. Туполева 3, 5, 7, 9/2; с/т «Восток».

просп. Нагибина 12/1, 14, 14Г, 14Б, 14А; ул. Ленина 105В.

27 февраля с 09:00 до 16:00:

- ул. Монтажная 3А; ул. Вавилова 57, 59, 59/1, 59Л; ул. Тарновского-Терлецкого 99.

28 февраля с 09:00 до 16:00:

- ул. Монтажная 3А; ул. Вавилова 57, 59, 59/1, 59Л; ул. Тарновского-Терлецкого 99.

28 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Туполева 3, 5, 7, 11, 11А.

- ул. Ленинаканская 21-47А, 20-44; ул. Вологодская 2-20; ул. Амиряна; ул. Патканяна; ул. Севанская; пер. Дубовский.

28 февраля с 09:00 до 12:00:

- ул. Ерёменко 81/1, 81Б, 81Г; ул. Шишкина 5А, 1/2, 1/1 28.02.19.

28 февраля с 12:00 до 14:00:

- ул. Ерёменко 81/1, 81/6; ул. Шишкина 1/2, 1/2.

1 марта с 09:00 до 16:00:

- ул. Обсерваторная 38, ул. Курортная 116.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU