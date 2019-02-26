BMW превратился в груду металла в ночной аварии в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-26T10:30:24+03:00

BMW разворотило в клочья. Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".

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Поздно вечером, 25 февраля, в Ростове на проспекте Шолохова в районе старого аэропорта произошло ДТП: в 23:10 автомобиль BMW E34 на большой скорости врезался сзади во внедорожник Toyota Land Cruiser.

- Водитель BMW сильно пострадал, но жив, доставлен в больницу. С водителем "Тойоты" все в порядке, - сообщил очевидец в социальной сети.

Свидетели аварии отмечают, что иномарка BMW превратилась в груду металлолома. Toyota тоже получила большую вмятину.

- Жуткое зрелище... Проезжали мимо. Действительно, чудо, что водитель выжил... - написала в соцсети ростовчанка Наталья.

В Управлении ГИБДД донской полиции "Комсомолке" прокомментировали, что, по предварительным данным, 38-летний водитель BMW не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Toyota. Осколки от обеих машин повредили еще одну иномарку - Hyundai Accent. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU