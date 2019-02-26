Ростовчане жалуются на сигнализацию торгового центра "Парк", которая будит их по ночам

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-26T10:16:38+03:00

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Подписчик ростовского паблика в социальной сети пожаловался на торговый центр "Парк", который открылся в прошлом году в самом центре Северного жилого массива города.

- В 3:00 в ТЦ сработала сигнализация. Не знаю, что там случилось, но орет так, что спать невозможно. Все попросыпались от: "Внимание, тревога! Вам нужно немедленно покинуть здание". Сам "Парк" темный, без света, никаких машин рядом нет, спецтехники тоже, - написал мужчина.

Как выяснилось, он был не один, кого разбудила сигнализация. В комментариях под постом другие ростовчане тоже выразили свое недовольство.

- Это уже второй раз, за три дня! - возмутился один.

- Возле "МакДональдса" слышно даже с закрытыми окнами, - подтвердила вторая.

Горожане недоумевают от того, что сигнализация может "орать" по полчаса, прежде чем ее выключат, и ни одна машина экстренной службы не приезжает на место происшествия. Один из комментаторов со ссылкой на работника торгового центра написал, что, оказывается, в здании проводилась проверка и замена проводки. В ответ ростовчане еще больше возмутились от того, что такие "шумные" работы проводятся ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU