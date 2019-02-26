2019-02-26T11:04:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дон сдавали ГТО по русскому языку

Такой подарок к Международному дню родного языка организовал ЮФУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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В Международный день родного языка свой подарок любителям русского преподнес Южный Федеральный университет. В частности, здесь организовали сдачу тестов «ГТО по русскому языку». А среди сдающих - чиновники, представители бизнеса, выпускники Президентской программы Ростовской области, студенты университета и курсанты Института водного транспорта. Поддержали акцию руководитель регионального отделения Всероссийского педагогического собрания Александр Нечушкин, председатель Комитета по молодежной политике РО Юрий Лескин, региональный замминистра строительства Сергей Вифлянцев и руководитель экспертной группы Агентства стратегических инициатив по РО Сергей Андонов.

Как рассказали в ЮФУ, этот проект направлен на развитие эффективного международного диалога, а также всестороннего применения, распространения и продвижения русского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства многонациональной России. Все это соответствует важнейшим целевым показателям и задачам федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.

Известно, что проект «ГТО по русскому языку» разработан Институтом филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета совместно с РОО «Ассоциация выпускников президентской программы Ростовской области».

КСТАТИ

Как узнать результаты теста «ГТО по русскому языку»:

по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский 93, к. 3;

по электронке: gto-russia@yandex.ru;

по телефонам: +7(863) 305-19-98; +7(863) 218-40-00 (доб. 10623);

Время работы специалистов с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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