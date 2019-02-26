2019-02-26T11:09:25+03:00
Общество

Ростовчане соберут продуктовые наборы для одиноких пенсионеров, живущих в области

Принять участие в акции может каждый желающий
Иван БОГОЛЮБОВ
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Пресс-конференция, посвященная предстоящей акции «Корзина доброты»Пресс-конференция, посвященная предстоящей акции «Корзина доброты»Фото: Иван БОГОЛЮБОВ
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2 марта в Ростове-на-Дону пройдет общегородской марафон по сбору продовольственной помощи для пенсионеров - «Корзина доброты». Принять участие в ней можно в любом магазине торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекресток» в субботу с 10 до 18 часов. Для этого необходимо купить продукты с длительным сроком годности и передать их волонтерам, которые будут стоять в специальной зоне за кассой.

Продукты, которые в этот день соберут ростовчане, получит тысяча одиноких нуждающихся пенсионеров Ростовской области. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы марафона.

- В Ростове в акции участвуют 146 магазинов. Придя в любой из них 2 марта, вы можете приобрести макароны, крупы, масло, тушенку, чай, сладкое и передать это нашим волонтерам. На следующий день все это мы соберем в продуктовые наборы, чтобы 4 марта привезти их нуждающимся пожилым людям. Списки тех, кому нужна помощь, нам помогли составить региональное Министерство труда и соцразвития, а также Ростовская и Шахтинская епархии, - пояснила президент благотворительного фонда продовольствия «Русь» Юлиа Назарова.

- Мы взяли на себя все организационные расходы, в том числе и по доставке продуктовых наборов до адресатов. Кроме того, наши торговые сети дополнят комплекты недостающими продуктами, чтобы всем получателям достались равноценные наборы, - добавил заместитель директора макрорегиона «Юг» торговой сети «Пятёрочка» (X5 Retail Group) Алексей Полянский. - Участвовать в акции будут и рядовые сотрудники наших магазинов, и руководители. Отмечу, что мы проводим такие мероприятия регулярно.

Добавим, что после Ростова такие же марафоны пройдут в Самаре, Новосибирске и Москве. В прошлом году во время проведения пяти подобных акций волонтерам удалось собрать порядка 65 тонн продовольственной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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