2019-02-26T12:04:10+03:00
Происшествия

В Ростовской области задержали парня, который пытался перекинуть в колонию наркотики и 20 упаковок игральных карт

Теперь мужчине грозит уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУФСИН по РО
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Служба исполнения наказания сообщила о попытке перебросить на территорию исправительной колонии №2 (Ростов-на-Дону) запрещенные предметы.

- 25 февраля около двух часов ночи сотрудники заметили гражданина, который подошел к ограждению ИК-2 и попытался перебросить пакет, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Поняв, что его увидели, мужчина попытался сбежать, но был задержан. Как оказалось, это 34-летний местный житель, которому теперь грозит уголовное дело, так как в пакете находились не только телефон, 20 упаковок игральных карт, но и наркотики (в том числе из разряда "аптечных"). Молодой человек передан сотрудникам полиции, которые и будут принимать процессуальное решение.

Напомним, ранее в следственный изолятор Таганрога на имя арестованного пришла посылка с иконой. Оперативники нашли в ней запрещенный сотовый телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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