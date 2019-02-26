Будет отремонтирован центральный выезд из Батайска в сторону Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-26T12:46:47+03:00

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Ремонт центрального выезда из Батайска в сторону Ростова-на-Дону начнется через месяц. Об этом стало известно во время интерактивного приема, который провел губернатор Василий Голубев. Речь идет об улице Фермерской, где, как рассказали жители Батайска, одни «сплошные ямы». На ремонт дороги в областном бюджете предусмотрено 10,5 млн рублей. Как пояснил губернатор, этой суммы должно хватить в полном объеме.

- До 1 августа все работы необходимо завершить, - сказал Василий Голубев.

К слову, основные вопросы, с которыми жители обратились во время интерактивноого приема, были связаны с дорожным комплексом. В частности, сразу двое ростовчан попросили помощи в приведении в порядок улиц донской столицы - Первой Героической и Дальневосточной.

ИСТОЧНИК KP.RU