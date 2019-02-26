2019-02-26T12:46:47+03:00
Общество

Будет отремонтирован центральный выезд из Батайска в сторону Ростова-на-Дону

Работы начнутся уже в апреле
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ремонт центрального выезда из Батайска в сторону Ростова-на-Дону начнется через месяц. Об этом стало известно во время интерактивного приема, который провел губернатор Василий Голубев. Речь идет об улице Фермерской, где, как рассказали жители Батайска, одни «сплошные ямы». На ремонт дороги в областном бюджете предусмотрено 10,5 млн рублей. Как пояснил губернатор, этой суммы должно хватить в полном объеме.

- До 1 августа все работы необходимо завершить, - сказал Василий Голубев.

К слову, основные вопросы, с которыми жители обратились во время интерактивноого приема, были связаны с дорожным комплексом. В частности, сразу двое ростовчан попросили помощи в приведении в порядок улиц донской столицы - Первой Героической и Дальневосточной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во время проверки автобусов в Ростове-на-Дону нашли массу нарушений
Ростовская пара завоевала золото на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу
В Новочеркасске откроется первый в России лунный космопарк
"Поздравляем, бро!": ростовчане поддержали разведенного водителя надписями на грязном авто
Гарантийный фонд поддержал производителя лекарств
В Ростове-на-Дону задержали посетителей караоке-клуба, которые устроили массовую драку
В Ростовской области задержали парня, который пытался перекинуть в колонию наркотики и 20 упаковок игральных карт
Ростовчане соберут продуктовые наборы для одиноких пенсионеров, живущих в области
В Ростове-на-Дон сдавали ГТО по русскому языку
Шестиполосный мост на ул. Малиновского в Ростове-на-Дону может быть построен раньше срока
Ростовчане жалуются на сигнализацию торгового центра "Парк", которая будит их по ночам
BMW превратился в груду металла в ночной аварии в Ростове-на-Дону