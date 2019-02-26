Гарантийный фонд поддержал производителя лекарств

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-26T12:54:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» давно и прочно занимает ведущее место в системе региональной поддержки малого и среднего бизнеса. Очередным примером поддержки стало ООО «Акафарм», которое занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Предприятие ранее дважды пользовалось поручительством Гарантийного фонда. В этот раз потребовались деньги на пополнение оборотных средств. Благодаря созданной в регионе финансовой поддержке, предприятие смогло воспользоваться займом АНО – МФК «РРАПП» на льготных условиях и получить поручительство Фонда, оплатив по сниженной ставке вознаграждения.

- Тот, кто уже пользовался услугами Фонда, знает, что это реальный шанс реализации проекта, для которого нужно внешнее финансирование - комментирует Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО». – Данный пример свидетельствует о том, что мы реально помогаем бизнесу развиваться, и наша помошь вполне доступна.

Подробнее об услугах Фонда на сайте http://dongarant.ru

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU