2019-02-26T12:54:19+03:00
Общество

Гарантийный фонд поддержал производителя лекарств

Материал: НКО «Гарантийный фонд РО»
Поделиться:
Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»
Изменить размер текста:

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» давно и прочно занимает ведущее место в системе региональной поддержки малого и среднего бизнеса. Очередным примером поддержки стало ООО «Акафарм», которое занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Предприятие ранее дважды пользовалось поручительством Гарантийного фонда. В этот раз потребовались деньги на пополнение оборотных средств. Благодаря созданной в регионе финансовой поддержке, предприятие смогло воспользоваться займом АНО – МФК «РРАПП» на льготных условиях и получить поручительство Фонда, оплатив по сниженной ставке вознаграждения.

- Тот, кто уже пользовался услугами Фонда, знает, что это реальный шанс реализации проекта, для которого нужно внешнее финансирование - комментирует Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО». – Данный пример свидетельствует о том, что мы реально помогаем бизнесу развиваться, и наша помошь вполне доступна.

Подробнее об услугах Фонда на сайте http://dongarant.ru

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во время проверки автобусов в Ростове-на-Дону нашли массу нарушений
Ростовская пара завоевала золото на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу
В Новочеркасске откроется первый в России лунный космопарк
"Поздравляем, бро!": ростовчане поддержали разведенного водителя надписями на грязном авто
Будет отремонтирован центральный выезд из Батайска в сторону Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали посетителей караоке-клуба, которые устроили массовую драку
В Ростовской области задержали парня, который пытался перекинуть в колонию наркотики и 20 упаковок игральных карт
Ростовчане соберут продуктовые наборы для одиноких пенсионеров, живущих в области
В Ростове-на-Дон сдавали ГТО по русскому языку
Шестиполосный мост на ул. Малиновского в Ростове-на-Дону может быть построен раньше срока
Ростовчане жалуются на сигнализацию торгового центра "Парк", которая будит их по ночам
BMW превратился в груду металла в ночной аварии в Ростове-на-Дону