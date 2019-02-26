2019-02-26T12:58:32+03:00
Авто

"Поздравляем, бро!": ростовчане поддержали разведенного водителя надписями на грязном авто

Теперь все участники дорожного движения знают о радости шофера
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фото грязного грузовичка, на котором хозяин машины написал пальцем: "Ура, свобода, развелся". Интересно, что другие мужчины поддержали своего товарища и выразили ему одобрения аналогичным способом. "Красава! Поздравляем, бро! От души!" - появились надписи ниже. С ними автомобиль и курсирует по городу.

Далеко не все комментаторы фото разделили радость автовладельца. Многие недоумевают: зачем он женился и как выбирал женщину, если в итоге она стала для него такой проблемой.

- Видимо, паренек развелся и при этом сохранил имущество и алиментов нет. Вот и радуется. Можно понять человека, - прокомментировал ростовчанин Владимир Никифоров.

Кстати, недавно в городе был замечен фургон, грязь на котором автомобилист-художник превратил в полоски зебры. Получилось очень занятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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