"Поздравляем, бро!": ростовчане поддержали разведенного водителя надписями на грязном авто
Ростовчане в социальной сети обсуждают фото грязного грузовичка, на котором хозяин машины написал пальцем: "Ура, свобода, развелся". Интересно, что другие мужчины поддержали своего товарища и выразили ему одобрения аналогичным способом. "Красава! Поздравляем, бро! От души!" - появились надписи ниже. С ними автомобиль и курсирует по городу.
Далеко не все комментаторы фото разделили радость автовладельца. Многие недоумевают: зачем он женился и как выбирал женщину, если в итоге она стала для него такой проблемой.
- Видимо, паренек развелся и при этом сохранил имущество и алиментов нет. Вот и радуется. Можно понять человека, - прокомментировал ростовчанин Владимир Никифоров.
Кстати, недавно в городе был замечен фургон, грязь на котором автомобилист-художник превратил в полоски зебры. Получилось очень занятно.
ИСТОЧНИК KP.RU