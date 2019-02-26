Ростовская пара завоевала золото на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-26T13:50:46+03:00

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Ростовские танцоры - Антон Нижников и Елена Мирошникова - стали лучшими на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. 24 февраля они завоевали золото на турнире в Санкт-Петербурге (в дисциплине «В класс-микст» мужчины и женщины) и выполнили норматив мастера спорта.

- Эта пара – герои! Они сумели противостоять сильнейшим соперникам из Москвы! - говорят представители Федерации акробатического рок-н-ролла Ростовской области.

Свой триумф ребята посвятили своим родителям и тренерам. Известно, что Антон и Елена - воспитанники ростовского клуба «Престиж», спортшколы № 12. Он учится в девятом классе 87-ой школы, она - на первом курсе Донского педагогического колледжа. Вместе они - трехкратные чемпионы Южного федерального округа, серебряные призеры всероссийских соревнований в Раменском, бронзовые призеры всероссийских соревнований в Ростове-на-Дону и Кубка России в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU