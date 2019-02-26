2019-02-26T13:33:58+03:00
Общество

Во время проверки автобусов в Ростове-на-Дону нашли массу нарушений

Перевозчику грозит крупный штраф
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Региональное правительство сообщило о результатах проверки транспорта одного из перевозчиков. Поводом стали многочисленные жалобы на состояние автобусов маршрута № 85А «Ростов-на-Дону (СО «Изумруд») – ТЦ «МЕГА» – Ростов-на-Дону (СО «Изумруд»)». Слова пассажиров нашли подтверждения. Как выяснилось, в автобусах отсутствовали или не функционировали ремни безопасности, не работали замки дверей кузова, а также устройства приведения в действие аварийного выхода. Мало того, отсутствовали медицинские аптечки и огнетушители.

- У одного из проверенных автобусов выявлены неисправности, при которых запрещается эксплуатация, - говорится в сообщении. - Водитель отстранен от управления, автобус перемещен на штрафстоянку.

Теперь перевозчику, который обслуживает этот маршрут, грозит крупный штраф (на юридических лиц - 100 тысяч рублей).

Напомним, 22 февраля в Ростовской области стартовала операция «Автобус», в рамках которой автоинспекторы намерены проверить общественный транспорт, курсирующий по междугородним и межрегиональным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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