Одного удара было достаточно: дончанин осужден на 7 лет за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-26T16:03:05+03:00

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В Ростовской области осудили жителя Боковского района Александра Еньшина. Мужчина получил 7 лет колонии строгого режима по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По версии следствия, Еньшин распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, а потом ударил его ножом в область левого бедра. Лезвие задело крупные кровеносные сосуды, в результате чего раненый мужчина умер через 15 минут от потери крови.

- Приговор в законную силу не вступил, - отметили в Следственном управлении СКР по Ростовской области.

Ранее ведомство сообщало о завершении расследования уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Шахты, который обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В июле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своей супругой, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Несчастная была госпитализирована с серьезными ожогами, но скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU