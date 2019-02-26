2019-02-26T16:03:05+03:00
Происшествия

Одного удара было достаточно: дончанин осужден на 7 лет за убийство знакомого

Мужчина ударил собутыльника ножом в ногу
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ростовской области осудили жителя Боковского района Александра Еньшина. Мужчина получил 7 лет колонии строгого режима по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По версии следствия, Еньшин распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, а потом ударил его ножом в область левого бедра. Лезвие задело крупные кровеносные сосуды, в результате чего раненый мужчина умер через 15 минут от потери крови.

- Приговор в законную силу не вступил, - отметили в Следственном управлении СКР по Ростовской области.

Ранее ведомство сообщало о завершении расследования уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Шахты, который обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В июле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своей супругой, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Несчастная была госпитализирована с серьезными ожогами, но скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В суд отправлено дело бизнесмена, незаконно продававшего квартиры в Ростове-на-Дону
Возлюбленный жительницы Батайска похитил у нее ювелирку на 400 тысяч рублей
Во время проверки автобусов в Ростове-на-Дону нашли массу нарушений
Ростовская пара завоевала золото на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу
В Новочеркасске откроется первый в России лунный космопарк
"Поздравляем, бро!": ростовчане поддержали разведенного водителя надписями на грязном авто
Гарантийный фонд поддержал производителя лекарств
Будет отремонтирован центральный выезд из Батайска в сторону Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали посетителей караоке-клуба, которые устроили массовую драку
В Ростовской области задержали парня, который пытался перекинуть в колонию наркотики и 20 упаковок игральных карт
Ростовчане соберут продуктовые наборы для одиноких пенсионеров, живущих в области
В Ростове-на-Дону сдавали ГТО по русскому языку
Шестиполосный мост на ул. Малиновского в Ростове-на-Дону может быть построен раньше срока
Ростовчане жалуются на сигнализацию торгового центра "Парк", которая будит их по ночам
BMW превратился в груду металла в ночной аварии в Ростове-на-Дону