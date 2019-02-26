Одного удара было достаточно: дончанин осужден на 7 лет за убийство знакомого
В Ростовской области осудили жителя Боковского района Александра Еньшина. Мужчина получил 7 лет колонии строгого режима по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По версии следствия, Еньшин распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, а потом ударил его ножом в область левого бедра. Лезвие задело крупные кровеносные сосуды, в результате чего раненый мужчина умер через 15 минут от потери крови.
- Приговор в законную силу не вступил, - отметили в Следственном управлении СКР по Ростовской области.
Ранее ведомство сообщало о завершении расследования уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Шахты, который обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В июле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своей супругой, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Несчастная была госпитализирована с серьезными ожогами, но скончалась в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU