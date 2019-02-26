Возлюбленный жительницы Батайска похитил у нее ювелирку на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-26T16:12:30+03:00

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В отделение полиции города Батайска позвонила взволнованная женщина и сообщила, что из ее квартиры пропали золотые украшения на немаленькую сумму - почти полмиллиона рублей. Квартирную кражу удалось раскрыть по горячим следам. Оперативники задержали ранее судимого 35-летнего мужчину. У него же и выяснили, что с потерпевшей их связывали любовные чувства. Они долгое время жили под одной крышей, но в один прекрасный день мужчина решил снова стать холостяком. Собрал свои вещи, а заодно украшения любимой на сумму 400 тысяч рублей - и был таков.

Держать при себе кольца, серьги и цепочки Ромео не стал, незамедлительно сбыв их в ломбард. А вырученные деньги потратил на собственные нужды. Теперь в отношении пылкого мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Пока он находится на свободе, под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU