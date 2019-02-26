2019-02-26T16:12:30+03:00
Общество

Возлюбленный жительницы Батайска похитил у нее ювелирку на 400 тысяч рублей

Донжуана задержала полиция, но украшения к тому времени он уже успел сбыть
Оксана АРТЕМОВА
Поделиться:
Подозреваемый вынес из дома все украшенияПодозреваемый вынес из дома все украшения
Изменить размер текста:

В отделение полиции города Батайска позвонила взволнованная женщина и сообщила, что из ее квартиры пропали золотые украшения на немаленькую сумму - почти полмиллиона рублей. Квартирную кражу удалось раскрыть по горячим следам. Оперативники задержали ранее судимого 35-летнего мужчину. У него же и выяснили, что с потерпевшей их связывали любовные чувства. Они долгое время жили под одной крышей, но в один прекрасный день мужчина решил снова стать холостяком. Собрал свои вещи, а заодно украшения любимой на сумму 400 тысяч рублей - и был таков.

Держать при себе кольца, серьги и цепочки Ромео не стал, незамедлительно сбыв их в ломбард. А вырученные деньги потратил на собственные нужды. Теперь в отношении пылкого мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Пока он находится на свободе, под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В суд отправлено дело бизнесмена, незаконно продававшего квартиры в Ростове-на-Дону
Одного удара было достаточно: дончанин осужден на 7 лет за убийство знакомого
Во время проверки автобусов в Ростове-на-Дону нашли массу нарушений
Ростовская пара завоевала золото на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу
В Новочеркасске откроется первый в России лунный космопарк
"Поздравляем, бро!": ростовчане поддержали разведенного водителя надписями на грязном авто
Гарантийный фонд поддержал производителя лекарств
Будет отремонтирован центральный выезд из Батайска в сторону Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали посетителей караоке-клуба, которые устроили массовую драку
В Ростовской области задержали парня, который пытался перекинуть в колонию наркотики и 20 упаковок игральных карт
Ростовчане соберут продуктовые наборы для одиноких пенсионеров, живущих в области
В Ростове-на-Дону сдавали ГТО по русскому языку
Шестиполосный мост на ул. Малиновского в Ростове-на-Дону может быть построен раньше срока
Ростовчане жалуются на сигнализацию торгового центра "Парк", которая будит их по ночам
BMW превратился в груду металла в ночной аварии в Ростове-на-Дону