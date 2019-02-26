В суд отправлено дело бизнесмена, незаконно продававшего квартиры в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:22 2019-02-26T16:22:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове будут судить предпринимателя, построившего многоквартирный дом по адресу: Вересаева, 19А. По версии следствия, обвиняемый имел в собственности земельный участок и разрешение на строительство частного одноквартирного двухэтажного дома, но возвел трехэтажное жилое здание общей площадью более тысячи квадратных метров. Далее он начал продавать квартиры в этом объекте, уверяя покупателей, что все законно. В итоге на его удочку попались 15 человек.

- От незаконной предпринимательской деятельности он извлек доход в общей сумме более 12,6 миллиона рублей, - сообщает Прокуратура Ростовской области. - При этом гражданин не имел разрешения на осуществление предпринимательской деятельности в сфере управления многоквартирными домами.

Надзорное ведомство направило в Первомайский районный суд Ростова уголовное дело по статье 171 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU