В Ростов-на-Дону прибудет поезд с военными трофеями
В среду, 27 февраля, в Ростов прибудет поезд, который курсирует по городам в рамках военно-исторической акции «Сирийский перелом».
- Экспозиция техники и вооружения представляет собой демонстрационный поезд из 20 вагонов, - пояснили в правительстве Ростовской области. - Посетители смогут увидеть трофеи, которые российские военные обнаружили во время выполнения боевых действий в таких городах, как Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор.
Это беспилотные летательные аппараты, работы военных художников и фотографов, рацион питания и экипировку боевиков, а также различные виды оружия, включая химическое.
Известно, что поезд остановится на главном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону, начало программы в 15:30.
Напомним, передвижная экспозиция начала свой путь на Казанском вокзале (Москва) 23 февраля, протяженность маршрута составит свыше 28,5 тысяч километров. Поезд сделает остановки в 60 городах России, а вернется в столицу к Дню Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU