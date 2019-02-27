2019-02-27T09:47:39+03:00
Общество

В Ростов-на-Дону прибудет поезд с военными трофеями

Это техника и вооружение, изъятое у боевиков Сирии
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: function.mil.ruФото: function.mil.ru
Изменить размер текста:

В среду, 27 февраля, в Ростов прибудет поезд, который курсирует по городам в рамках военно-исторической акции «Сирийский перелом».

- Экспозиция техники и вооружения представляет собой демонстрационный поезд из 20 вагонов, - пояснили в правительстве Ростовской области. - Посетители смогут увидеть трофеи, которые российские военные обнаружили во время выполнения боевых действий в таких городах, как Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Это беспилотные летательные аппараты, работы военных художников и фотографов, рацион питания и экипировку боевиков, а также различные виды оружия, включая химическое.

Известно, что поезд остановится на главном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону, начало программы в 15:30.

Напомним, передвижная экспозиция начала свой путь на Казанском вокзале (Москва) 23 февраля, протяженность маршрута составит свыше 28,5 тысяч километров. Поезд сделает остановки в 60 городах России, а вернется в столицу к Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Миссис Россия-2017» Полина Диброва присвоила себе чужой титул
На Дону разрабатывают методы повышения экономической безопасности приграничных регионов России
Для музейного комплекса «Самбекские высоты» приобретут копии танка Т-34 и немецкой пушки за семь миллионов рублей
«Обжигающая красотка»: Спустя три недели после рождения ребенка Виктория Лопырева похвасталась пляжными фото
«Невозможно оторвать глаз»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в откровенном купальнике
В Ростовской области в банке ВТБ стали чаще брать кредиты
ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в матче Суперлиги
Ростовские чирлидеры стали двукратными чемпионами России
В Ростовской области банда форточников обчищала дома обеспеченных семей
В суд отправлено дело бизнесмена, незаконно продававшего квартиры в Ростове-на-Дону
Возлюбленный жительницы Батайска похитил у нее ювелирку на 400 тысяч рублей
Одного удара было достаточно: дончанин осужден на 7 лет за убийство знакомого
Во время проверки автобусов в Ростове-на-Дону нашли массу нарушений
Ростовская пара завоевала золото на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу
В Новочеркасске откроется первый в России лунный космопарк
"Поздравляем, бро!": ростовчане поддержали разведенного водителя надписями на грязном авто
Гарантийный фонд поддержал производителя лекарств
Будет отремонтирован центральный выезд из Батайска в сторону Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали посетителей караоке-клуба, которые устроили массовую драку
В Ростовской области задержали парня, который пытался перекинуть в колонию наркотики и 20 упаковок игральных карт
Ростовчане соберут продуктовые наборы для одиноких пенсионеров, живущих в области
В Ростове-на-Дону сдавали ГТО по русскому языку
Шестиполосный мост на ул. Малиновского в Ростове-на-Дону может быть построен раньше срока
Ростовчане жалуются на сигнализацию торгового центра "Парк", которая будит их по ночам
BMW превратился в груду металла в ночной аварии в Ростове-на-Дону