В Ростов-на-Дону прибудет поезд с военными трофеями

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-27T09:47:39+03:00

Это техника и вооружение, изъятое у боевиков Сирии

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В среду, 27 февраля, в Ростов прибудет поезд, который курсирует по городам в рамках военно-исторической акции «Сирийский перелом».

- Экспозиция техники и вооружения представляет собой демонстрационный поезд из 20 вагонов, - пояснили в правительстве Ростовской области. - Посетители смогут увидеть трофеи, которые российские военные обнаружили во время выполнения боевых действий в таких городах, как Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Это беспилотные летательные аппараты, работы военных художников и фотографов, рацион питания и экипировку боевиков, а также различные виды оружия, включая химическое.

Известно, что поезд остановится на главном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону, начало программы в 15:30.

Напомним, передвижная экспозиция начала свой путь на Казанском вокзале (Москва) 23 февраля, протяженность маршрута составит свыше 28,5 тысяч километров. Поезд сделает остановки в 60 городах России, а вернется в столицу к Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU