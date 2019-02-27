2019-02-27T10:06:29+03:00
Происшествия

В Ростовской области банда форточников обчищала дома обеспеченных семей

Оперативникам удалось взять подозреваемых и найти улики
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Ростовской области сотрудники уголовного розыска задержали троих уголовников (в возрасте от 30 до 43 лет), которых подозревают в серии краж. Согласно официальной версии, они обчищали дома зажиточных семей.

- Злоумышленники передвигались на автомобиле и совершали преступления в крупных городах донского региона, - пояснили в правоохранительных органах. - Выбирали дома состоятельных граждан, а проникали в жилые помещения через окна.

Тащили все, что представляло ценность, но в первую очередь - деньги и ювелирные украшения. Сумма украденного по доказанным фактам составила порядка 200 тысяч рублей.

На время расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения чужого имущества, подельников взяли под стражу. В домах подозреваемых, кстати, во время обыска нашли часть похищенного, имущество будет возвращено владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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