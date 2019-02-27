СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-27T10:16:36+03:00

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Ростовские чирлидеры стали двукратными чемпионами России. В соревнованиях принимали участие около четырех тысяч сильнейших чирлидеров из 47 регионов нашей страны Ростовскую область там представляли 229 спортсменов, в число которых вошли и чирлидеры GRAND ДГТУ. Ребята выступили в дисциплинах: «партнерский стант», «смешанный стант» и «чир-хип-хоп». И, как результат, на Чемпионате и Первенстве России завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали сразу в нескольких дисциплинах.

Фото: ДГТУ

– Во всех дисциплинах были сильные соперники, все готовились к этому старту, ведь это отбор на чемпионат Европы, который впервые в этом году будет проходить в России — в городе Санкт Петербурге, – отметил тренер команды GRAND Григорий Худанов. – Особенно острая борьба развернулась в дисциплине «чир-хип-хоп»: наши ребята соревновались с лучшими танцорами страны, которые с детства занимаются хореографией.

Фото: ДГТУ

Напомним, в прошлом году чирлидеры GRAND, выполнив сложные танцевальные, гимнастические и акробатические элементы, уже становились победителями международных соревнований, которые проходили в Южной Корее. Спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU