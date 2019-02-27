2019-02-27T10:16:36+03:00
Общество

Ростовские чирлидеры стали двукратными чемпионами России

Спортсмены завоевали право выступить в Евролиге и Чемпионате Европы
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ДГТУФото: ДГТУ
Изменить размер текста:

Ростовские чирлидеры стали двукратными чемпионами России. В соревнованиях принимали участие около четырех тысяч сильнейших чирлидеров из 47 регионов нашей страны Ростовскую область там представляли 229 спортсменов, в число которых вошли и чирлидеры GRAND ДГТУ. Ребята выступили в дисциплинах: «партнерский стант», «смешанный стант» и «чир-хип-хоп». И, как результат, на Чемпионате и Первенстве России завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали сразу в нескольких дисциплинах.

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

– Во всех дисциплинах были сильные соперники, все готовились к этому старту, ведь это отбор на чемпионат Европы, который впервые в этом году будет проходить в России — в городе Санкт Петербурге, – отметил тренер команды GRAND Григорий Худанов. – Особенно острая борьба развернулась в дисциплине «чир-хип-хоп»: наши ребята соревновались с лучшими танцорами страны, которые с детства занимаются хореографией.

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

Напомним, в прошлом году чирлидеры GRAND, выполнив сложные танцевальные, гимнастические и акробатические элементы, уже становились победителями международных соревнований, которые проходили в Южной Корее. Спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Миссис Россия-2017» Полина Диброва присвоила себе чужой титул
На Дону разрабатывают методы повышения экономической безопасности приграничных регионов России
Для музейного комплекса «Самбекские высоты» приобретут копии танка Т-34 и немецкой пушки за семь миллионов рублей
«Обжигающая красотка»: Спустя три недели после рождения ребенка Виктория Лопырева похвасталась пляжными фото
«Невозможно оторвать глаз»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в откровенном купальнике
В Ростовской области в банке ВТБ стали чаще брать кредиты
ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в матче Суперлиги
В Ростовской области банда форточников обчищала дома обеспеченных семей
В Ростов-на-Дону прибудет поезд с военными трофеями
В суд отправлено дело бизнесмена, незаконно продававшего квартиры в Ростове-на-Дону
Возлюбленный жительницы Батайска похитил у нее ювелирку на 400 тысяч рублей
Одного удара было достаточно: дончанин осужден на 7 лет за убийство знакомого
Во время проверки автобусов в Ростове-на-Дону нашли массу нарушений
Ростовская пара завоевала золото на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу
В Новочеркасске откроется первый в России лунный космопарк
"Поздравляем, бро!": ростовчане поддержали разведенного водителя надписями на грязном авто
Гарантийный фонд поддержал производителя лекарств
Будет отремонтирован центральный выезд из Батайска в сторону Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали посетителей караоке-клуба, которые устроили массовую драку
В Ростовской области задержали парня, который пытался перекинуть в колонию наркотики и 20 упаковок игральных карт
Ростовчане соберут продуктовые наборы для одиноких пенсионеров, живущих в области
В Ростове-на-Дону сдавали ГТО по русскому языку
Шестиполосный мост на ул. Малиновского в Ростове-на-Дону может быть построен раньше срока
Ростовчане жалуются на сигнализацию торгового центра "Парк", которая будит их по ночам
BMW превратился в груду металла в ночной аварии в Ростове-на-Дону