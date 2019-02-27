2019-02-27T10:20:13+03:00
Спорт

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в матче Суперлиги

Победа в заключительном матче предварительного раунда чемпионата России далась нелегко
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в матче Суперлиги. Фото: пресс-служба ГК "Ростов"«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в матче Суперлиги. Фото: пресс-служба ГК "Ростов"
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Заключительный матч предварительного раунда чемпионата России прошел во Дворце спорта. Донские красавицы на домашней площадке принимали соперниц из Звенигорода.

- Счет этого матча открыла Майя Петрова в первой же атаке броском с линии после паса, - прокомментировали ход игры в пресс-службе нашего клуба. - «Ростов-Дон» достаточно быстро завладел преимуществом, давая еще первую десятиминутку своему сопернику немного поиграть. Команда Амброса, казалось, даже и не напрягалась, не мудря ни в нападении, ни в атаке, да и скорость этой игры была не столь высока.

Почти до конца матча сохранялся отрыв в 4-5 мячей, однако на 54-й минуте соперницы сократили отставание до двух голов, но не более того. «Ростов-Дон» одержал победу в со счетом 27:25.

Напомним, уже в четверг донская команда отправляется в Подгорицу, где ей предстоит сыграть ответный матч против «Будучности» в Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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