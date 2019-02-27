2019-02-27T10:20:14+03:00
Общество

В Ростовской области в банке ВТБ стали чаще брать кредиты

Значительных результатов удалось добиться за счет синергии лучших практик и нацеленности на долгосрочное партнерство
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Свыше 30 миллиардов рублей заемных средств. Именно столько выдал населению Ростовской области ВТБ в минувшем году. Как пояснили в банке, это на 60% больше, чем за весь 2017-й. А более половины суммы – 15,8 млрд рублей, составила выдача кредитов наличными. Также вдвое выросли ипотечные займы - до 12,2 млрд рублей. На четверть подросла и выдача автокредитов – сумма, выплаченная на покупку машин, достигла 2,2 млрд рублей.

В целом кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в регионе по итогам 2018-го стал больше на 55 %, составив 124,3 млрд рублей. А портфель привлеченных средств с учетом инвестпродуктов увеличился на 83%, достигнув суммы в 149,4 млрд рублей.

Как добавили в ВТБ, кредитный портфель увеличен как в сегменте малого и среднего, так и корпоративного бизнеса. Чаще всего заемщики - компании сферы транспорта и обстройства инфраструктуры, машиностроения, жилищного и коммерческого строительства. Всего же предприятиям региона за год ВТБ выдал кредитов на 83 млрд рублей. А клиентов из числа средних и малых предпринимателей у банке более 12 тысяч.

По словам управляющего ВТБ в РО Юрия Авдеева, консолидация корпоративного и розничного бизнеса повысила эффективность работы объединенного банка. А значительных результатов удалось добиться за счет синергии лучших практик, внедрения современных цифровых решений и нацеленности на долгосрочное партнерство с клиентами региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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