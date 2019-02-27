«Невозможно оторвать глаз»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в откровенном купальнике

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-27T10:25:57+03:00

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Инстаграм спортсменки, Чемпиона Европы-2018 по плаванию Юлии Ефимовой сейчас атакуют фанаты со всего мира. Повод весомый: пловчиха из города Волгодонска Ростовской области опубликовала фото в купальнике. Все бы ничего - ведь это фактически спецодежда для этого вида спорта, вот только купальник Юлии на этот раз снова выгодно подчеркивает те ее прелести, которые уже активно обсуждали в Интернете - с тех пор, как один из мужских журналов назвал пятую точку Ефимовой лучшей в российском спорте.

pryanya93 Water, sun and music. Что может быть лучше?

Вот и на этот раз от восхищенных комментариев нет отбоя: «Красотка», «Невозможно оторвать глаз», «Атмосферно», «Самая красивая девушка мирового плавания» и «На огонь, воду и на вас можно смотреть бесконечно».

При этом снимок Юлии набрал рекордное для ее страницы количество лайков. Свои сердечки под фото поставили больше двадцати тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU