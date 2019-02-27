2019-02-27T10:40:53+03:00
Общество

«Обжигающая красотка»: Спустя три недели после рождения ребенка Виктория Лопырева похвасталась пляжными фото

Поклонники расспрашивают у красавицы про кольцо на пальце и малыша
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники благодарны модели за открытость. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Поклонники благодарны модели за открытость. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Виктория Лопырева спустя три недели после родов опубликовала в своем Инстаграм пляжное фото. Кажется, с рождением ребенка красавица из Ростова-на-Дону стала еще более улыбчивой. Это заметили и многие поклонники самой сексуальной блондинки России.

- Виктория, вы такая светлая и невероятно улыбчивая девушка, что глядя на ваши фото хочется тоже улыбаться. - написал один из них. - Сил вам и постоянного вдохновения! И все те, кто смотреть равнодушно не может на ваше счастье, конечно же будут исходить желчью. Спасибо, что делитесь частичкой своего личного...

Среди комментариев не мало и комплиментов, в числе которых «Ноги как и вся Вика идеальные!». А также вопросы, которые поклонники задают один за другим: «Кольцо у вас шикарное! Сколько карат если не секрет?» или «Чего-то мама веселится все. А где малыш?».

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Но сама модель отвечает на едкие комментарии весьма уклончиво, зато за нее мгновенно вступается армия фанатов.

- Правильно говорят, всем не угодишь! - написал кто-то из поклонников. - Женщина родила, как у любой есть после родовая депрессия, пытается быстрее придти в форму и стать снова стройняшкой-моделью. А вы ее своими комментариями злыми засыпаете! Не хорошо! Какая вам разница где ее ребенок! Сами-то все такие идеальные? Нашли кого учить!

А еще пожелал блондинке "спокойствия, здоровья и всех благ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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