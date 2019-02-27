2019-02-27T10:48:01+03:00
Общество

Для музейного комплекса «Самбекские высоты» приобретут копии танка Т-34 и немецкой пушки за семь миллионов рублей

Информация об этом размещена на портале госзакупок
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В музейном комплексе «Самбекские высоты» появятся копии танка Т-34 и немецкой пушки 105 мм. На приобретение части экспозиции музей готов потратить больше семи миллионов рублей. Требования достаточно жесткие: танк должен быть выполнен в натуральную величину и максимально соответствовать оригиналу.

Напомним, мемориальный комплекс «Самбекские высоты» обещают завершить к весне следующего года. Само здание музея будет состоять из шести выставочных залов, которые расскажут посетителям историю Великой Отечественной войны, партизанского движения и местных героев.

Рядом с музеем разобьют парк «Патриот», предполагается, что здесь появятся «Казачья деревня», городок «Разведчика-диверсанта», закрытая стрелковая галерея и площадки для проведения исторических реконструкций и показа техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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