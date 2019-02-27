На Дону разрабатывают методы повышения экономической безопасности приграничных регионов России

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-27T10:54:38+03:00

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В ЮФУ стартовал исследовательский проект «Проблемы инновационной безопасности и механизмы кластерного экономического развития приграничных регионов Европейской части России».

Сообщается, что мониторинг проводят молодые ученые не только из Ростова-на-Дону, но и Калининграда. Дело в том, что Ростовская и Калининградская области имеют целый ряд параллелей: эти приграничные регионы испытывают потребность в консолидации местного производства на основе общих целей инновационного развития и обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. В исследовании будут акцентированы опыт и проблемы данных регионов, но при этом проект охватит все регионы западного порубежья России.

Исследователи планируют провести мониторинг, диагностику и оценку текущего состояния и дать свой прогноз по теме. В ходе работы ученые выявят основные типы угроз и факторные условия возникновения естественных механизмов противодействия им со стороны деловой среды в региональной практике, а результаты исследования позволят выработать концептуальные подходы и инструментарий регулирования регионального кластерообразования с целью обеспечения экономической безопасности приграничных регионов Европейской части России.

К слову, выявленный полезный опыт наиболее успешных регионов может быть распространен и на другие приграничные субъекты РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU