2019-02-27T10:54:38+03:00
Общество

На Дону разрабатывают методы повышения экономической безопасности приграничных регионов России

Исследовательский проект стартовал в ЮФУ
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУФото: ЮФУ
Изменить размер текста:

В ЮФУ стартовал исследовательский проект «Проблемы инновационной безопасности и механизмы кластерного экономического развития приграничных регионов Европейской части России».

Сообщается, что мониторинг проводят молодые ученые не только из Ростова-на-Дону, но и Калининграда. Дело в том, что Ростовская и Калининградская области имеют целый ряд параллелей: эти приграничные регионы испытывают потребность в консолидации местного производства на основе общих целей инновационного развития и обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. В исследовании будут акцентированы опыт и проблемы данных регионов, но при этом проект охватит все регионы западного порубежья России.

Исследователи планируют провести мониторинг, диагностику и оценку текущего состояния и дать свой прогноз по теме. В ходе работы ученые выявят основные типы угроз и факторные условия возникновения естественных механизмов противодействия им со стороны деловой среды в региональной практике, а результаты исследования позволят выработать концептуальные подходы и инструментарий регулирования регионального кластерообразования с целью обеспечения экономической безопасности приграничных регионов Европейской части России.

К слову, выявленный полезный опыт наиболее успешных регионов может быть распространен и на другие приграничные субъекты РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Миссис Россия-2017» Полина Диброва присвоила себе чужой титул
Для музейного комплекса «Самбекские высоты» приобретут копии танка Т-34 и немецкой пушки за семь миллионов рублей
«Обжигающая красотка»: Спустя три недели после рождения ребенка Виктория Лопырева похвасталась пляжными фото
«Невозможно оторвать глаз»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в откровенном купальнике
В Ростовской области в банке ВТБ стали чаще брать кредиты
ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в матче Суперлиги
Ростовские чирлидеры стали двукратными чемпионами России
В Ростовской области банда форточников обчищала дома обеспеченных семей
В Ростов-на-Дону прибудет поезд с военными трофеями
В суд отправлено дело бизнесмена, незаконно продававшего квартиры в Ростове-на-Дону
Возлюбленный жительницы Батайска похитил у нее ювелирку на 400 тысяч рублей
Одного удара было достаточно: дончанин осужден на 7 лет за убийство знакомого
Во время проверки автобусов в Ростове-на-Дону нашли массу нарушений
Ростовская пара завоевала золото на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу
В Новочеркасске откроется первый в России лунный космопарк
"Поздравляем, бро!": ростовчане поддержали разведенного водителя надписями на грязном авто
Гарантийный фонд поддержал производителя лекарств
Будет отремонтирован центральный выезд из Батайска в сторону Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали посетителей караоке-клуба, которые устроили массовую драку
В Ростовской области задержали парня, который пытался перекинуть в колонию наркотики и 20 упаковок игральных карт
Ростовчане соберут продуктовые наборы для одиноких пенсионеров, живущих в области
В Ростове-на-Дону сдавали ГТО по русскому языку
Шестиполосный мост на ул. Малиновского в Ростове-на-Дону может быть построен раньше срока
Ростовчане жалуются на сигнализацию торгового центра "Парк", которая будит их по ночам
BMW превратился в груду металла в ночной аварии в Ростове-на-Дону