«Какие мощные ноги!»: Фанаты оценили фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенной мини-юбке

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-27T11:34:47+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова решила в своем Инстаграм обсудить тему выбора.

- Я вот недавно задумалась как многие из нас, часто неосознанно, произносятся фразу: «У меня не было выбора»! И знаете что? А ведь в нашей жизни всегда есть выбор. Мы причина того, что в итоге с нами происходит. Этот выбор есть всегда, чего бы он ни касался: людей, одежды, мебели, мыслей, карьеры, знаний, настроения и даже энергии, - подписала модель. - Наши эмоции на что-то - это тоже выбор. Нежность, строгость, широта души, сострадание. Это все только мы. И наш выбор! А ты как думаешь?

kottova Прекрасного дня нам всем

Один из поклонников решил поспорить со звездой, приведя в пример футболистов Мамаева и Кокорина:

- Ну не совсем... Выбор предполагает какое-то, пусть даже мыслительное, действие, а всплеск эмоций - ну какой же это выбор! Вот сейчас сидят пару футболистов, за всплеск эмоций, у них был выбор? Не подумали...и вот теперь они лишены права выбора. Так что, Танечка, не все так гладко с выбором..

Но многие все решили обратить внимание на мини-юбку красавицы: «Ноги оочень мощные» и «Красивая и сексуальная».

За несколько часов снимок модели набрал несколько тысяч лайков

ИСТОЧНИК KP.RU