«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова сразила поклонников откровенным фото на берегу океана

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-27T11:49:54+03:00

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Больше тысячи лайков фанаты поставили под фото «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой из Ростова-на-Дону. На нем красавица позирует на берегу океана в откровенном красном купальнике. Таким образом модель решила проанонсировать свою идею с открытием магазина, который будет посвящен пляжной моде.

- Идея посетила меня в этом году, - честно призналась девушка. - Просто думала о том, как занять своё время с пользой и в своё удовольствие. А, идя с пляжа, решила поднять себе настроение, зашла в магазин с купальниками. В итоге, поняла, что из 1000 моделей понравился лишь один.

rasulova_valentina Свой shop

Так девушка и нашла себе дело по душе, вдобавок ее поддержали близкие. Бизнес-леди пообещала: «К концу апреля уже будет готовый продукт. Цены буду стараться делать адекватными, за деньгами не гонюсь».

Многие подписчики поддержали Валентину.

- Мне кажется, что идея правда очень хорошая, потому что я тоже хочу все по магазинам и в обще ничего не нравится. Модели не те. А у вас классные форматы, - написала одна из них, вероятно, имея ввиду пляжные образы Валентины.

ИСТОЧНИК KP.RU