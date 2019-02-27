2019-02-27T15:13:53+03:00
Общество

Ростовчане сыграют в интеллектуальный квиз в стиле Retrowave

Предоставлено «Дом.ru»
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Ростовчане сыграют в интеллектуальный квиз в стиле RetrowaveРостовчане сыграют в интеллектуальный квиз в стиле RetrowaveФото: предоставлено компанией «Дом.ru»
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Во вторник, 05 марта в Ростове-на-Дону пройдет интеллектуально-развлекательная игра «Быстрый квиз». Организатор мероприятия – телеком-оператор «Дом.ru» - приглашает всех желающих проверить свои знания и окунуться в неповторимую атмосферу 80-х, воспевающую научную фантастику, видеоигры и синтипоп-музыку.

«Быстрый квиз» пройдет в гастро-баре Friendly (ул. Города Волос, 14). Сбор команд - в 19.00, вход по предварительной регистрации (количество команд ограничено). Гостей ждут необычные вопросы про кино, сериалы, музыку, компьютерные игры, а также креативная фотозона, призы и море позитивных эмоций! Команда самых быстрых и эрудированных, которая наберет в 4 раундах максимальное количество баллов, станет чемпионом игры и получит фирменные подарки от «Дом.ru» и специальный приз от партнера события «VR Centr». Зарегистрироваться на игру можно в группе «Домашние новости» в «ВКонтакте». В команде допускается не более 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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