«Грубая и похожа на пацана»: Третья жена футболиста Тарасова сменила имидж
По всей видимости, усилия хейтеров, которые советовали третьей супруге футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова нанять стилистов, не прошли даром.
На новом фото Анастасия резко сменила имидж. Молодая мама - в середине лета модель родила спортсмену дочь, предстала перед поклонниками в новом образе: не с характерными кудряшками и милой улыбкой, а в черном пиджаке и гладко зачесанными волосами. Поклонники сразу оценили смену имиджа. Но мнения разделились.
Одни только и нахваливали фото: «Дерзкая и элегантная» и «Какая вы красотка». А вот другие призвали вернуться к первоначальному стилю.
- Прости Настюша, но это не твой стиль. Ты нежная и милая. А на фото грубая и похожа на пацана. Давай обратно, в платья и с локонами.
Или вот еще один:
- Анастасия, это не Ваш образ! Даже не узнать, и правда похожа на Собчак!
К слову, пока поклонники третьей жены футболиста обсуждают ее фотосессию, подписчики его первой супруги обсуждают другую новость.
- Дежавю? - написала Оксана Тарасова в своем Инстаграм несколько часов назад. - Наши оппоненты не согласны с решением Черемушкинского районного суда и подали апелляцию.
Видимо, речь идет об алиментах для первой дочери, сумма которых, вероятно, кажется Дмитрию слишком большой.
ИСТОЧНИК KP.RU