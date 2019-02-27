«Грубая и похожа на пацана»: Третья жена футболиста Тарасова сменила имидж

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-27T15:25:27+03:00

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По всей видимости, усилия хейтеров, которые советовали третьей супруге футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова нанять стилистов, не прошли даром.

На новом фото Анастасия резко сменила имидж. Молодая мама - в середине лета модель родила спортсмену дочь, предстала перед поклонниками в новом образе: не с характерными кудряшками и милой улыбкой, а в черном пиджаке и гладко зачесанными волосами. Поклонники сразу оценили смену имиджа. Но мнения разделились.

kostenko.94 Анастасия Тарасова

Одни только и нахваливали фото: «Дерзкая и элегантная» и «Какая вы красотка». А вот другие призвали вернуться к первоначальному стилю.

- Прости Настюша, но это не твой стиль. Ты нежная и милая. А на фото грубая и похожа на пацана. Давай обратно, в платья и с локонами.

Или вот еще один:

- Анастасия, это не Ваш образ! Даже не узнать, и правда похожа на Собчак!

К слову, пока поклонники третьей жены футболиста обсуждают ее фотосессию, подписчики его первой супруги обсуждают другую новость.

- Дежавю? - написала Оксана Тарасова в своем Инстаграм несколько часов назад. - Наши оппоненты не согласны с решением Черемушкинского районного суда и подали апелляцию.

Видимо, речь идет об алиментах для первой дочери, сумма которых, вероятно, кажется Дмитрию слишком большой.

taras2686 Дежавю ... P.S. Наши оппоненты не согласны с решением Черемушкинского районного суда и подали аппеляцию .

ИСТОЧНИК KP.RU