В полиции назвали самые криминальные районы Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-27T15:48:00+03:00

На некоторых улицах, особенно в вечернее время, стоит все-таки быть повнимательнее и аккуратнее. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Начальник управления МВД по Ростову-на-Дону Владимир Савчук, выступая на заседании гордумы с отчетом о работе своего ведомства за минувший год, заявил, что «оперативная обстановка в городе в прошлом году оставалась раскрытой».

- За 12 месяцев в сумме были раскрыты почти 7,5 тысячи преступлений, в том числе 38 убийств, 81 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 95 разбоев и 29 изнасилований, - сообщил Савчук. - Вместе с тем, в 2018-м не были раскрыты 12 тысяч преступлений (порядка 60 процентов — кражи). Определенные недостатки в организации превентивной борьбы с тяжкими криминальными посягательствами имеются в Ворошиловском, Кировском и Первомайском районах, о чем свидетельствует рост числа пострадавших в результате причинения им тяжкого вреда здоровью.

Он уточнил также, что нераскрытыми также остаются 450 краж, причем более двух третей из них совершены в Советском, Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах южной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU