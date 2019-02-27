В Ростовской области у дикой лисы обнаружили бешенство

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-27T16:33:15+03:00

Сейчас в хуторе, где погибла рыжая, привьют 600 домашних животных

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В хуторе Калиновка Красносулинского района началась массовая вакцинация домашних животных. По данным ветеринарных врачей, привить придется не менее шестисот голов крупного рогатого скота, лошадей, собак и кошек. Поводом стало опасное заболевание, которое выявили у дикой лисы, забежавшей во двор частного дома.

- Сторожевая собака поймала во дворе лисицу, а перед этим дикое животное успело сцепиться с домашней кошкой, - пояснили ветеринары, к которым за помощью обратилась хозяйка подворья. - Специалисты тут же выехали на место, отобрали пробы материалов и утилизировали останки животных.

Наихудшие опасения подтвердились. Контактировавшая со зверем собака, хоть и была привита, постановлена под наблюдение. В ближайшее время на территории населенного пункта введут карантин, а пока стартовала внеплановая вакцинация.

Случай бешенства в Калиновке стал третьим, зарегистрированным в Ростовской области с начала 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU