В Ростовской области влюбленная парочка украла из магазина четыре утюга

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-27T16:49:34+03:00

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В Ростовской области под следствием оказалась влюбленная парочка из Красного Сулина. Парня и девушку подозревают в краже из магазина, куда они заявились под видом посетителей.

- Подозреваемые, пользуясь тем, что их не видят, достали из выставленных в торговом зале коробок четыре утюга, спрятали их в сумку и вынесли, - рассказали подробности в правоохранительных органах.

План криминальной парочки реализовался наполовину. Вскоре их вычислили и задержали. Известно, что ранее 30-летний мужчина и 32-летняя женщина уже имели проблемы с законом - оба судимы за кражу. Возбуждено уголовное дело, пока влюбленные подельники на свободе, с них взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU