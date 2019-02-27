2019-02-27T17:05:07+03:00
Общество

Ростовчанка стала самой красивой сотрудницей Росгвардии на юге России

Кристина Цыганова победила в региональном этапе конкурса
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ростовчанка заняла первое место в региональном этапе конкурса «Краса Росгвардии».Ростовчанка заняла первое место в региональном этапе конкурса «Краса Росгвардии».Фото: Предоставлено Росгвардией
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Накануне женского праздника в Росгвардии объявили конкурс на самую красивую сотрудницу. Первое место в региональном этапе (проводился в Южном округе войск национальной гвардии) заняла ростовчанка - ефрейтор Кристина Цыганова.

- Всего по итогам творческого состязания были выбраны семь сотрудниц ведомства, которые представят оперативно-территориальное объединение на федеральном этапе конкурса, - рассказали в ведомстве.

Известно, что имена победительниц назовут накануне Дня Росгвардии, который отмечается 27 марта, а 12 лучших фоторабот красавиц украсят календарь ведомства на следующий 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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