2019-02-27T17:04:06+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону водитель отказался выпустить директора департамента транспорта из переполненной маршрутки

Новый руководитель ведомства Христофор Ермашов решил лично протестировать результаты транспортной реформы и ощутил на себе прелести поездок в час пик
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чиновнику пришлось влезать в переполненную пассажирами маршрутку. Фото: Михаил Кругликов / Ростовский городской транспорт.Чиновнику пришлось влезать в переполненную пассажирами маршрутку. Фото: Михаил Кругликов / Ростовский городской транспорт.
Изменить размер текста:

Новый директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов продолжает эксперимент с личным испытанием качества обслуживания пассажиров в автобусах южной столицы, тестируя разные маршруты.

В среду, 27 февраля, например, он прокатился в утренний час пик по маршруту №22.

- Сели в 7.30 на конечной остановке на пл. Чкалова в сторону центра, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» сам Ермашов. - А на рейсе — автобус малой вместимости, и он, конечно, переполнен. В итоге, пока ехали, водитель несколько раз проигнорировал требования пассажиров сделать остановку. Да что там говорить! - меня и самого, когда я попросил об этом, не выпустили.

Выводы, говорит директор городского дептранса (он возглавил ведомство в начале февраля после того, как этот пост покинул Сергей Саенко, один из авторов транспортной реформы, прозванной народом революцией), выводы будут сделаны.

- К нарушителям контрактов по пассажирским перевозкам мы будем принимать очень жесткие меры — вплоть до расторжения с ними отношений, - говорит Христофор Ермашов. - Что касается конкретно 22-го маршрута, к которому много претензий у людей, то перевозчик получит первое предписание, поскольку они, по контракту, должны выпускать технику на газомоторном топливе, а где они, спрашивается? Их нет! Плюс, очевидно, что вместимости нынешних автобусов малой вместимости не хватает, надо выпускать большие.

Чиновник, кстати, утверждает, что он вообще является «активным пользователем» общественного транспорта, поскольку личного автомобиля не имеет, а служебным обзавелся только сейчас, но и то стал ездить на нем, по его словам, только чтобы успевать на многочисленные совещания.

- И руководители транспортных компаний знают об этом, - говорит он, - и надеюсь, делают выводы. По мкр. Суворовскому, допустим, недавно приняли решение после такого же рейда, когда выяснилось, что вместо положенных пяти больших автобусов там выпускался только один: исправили ведь ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону полицейский собирал взятки с коллег
В Ростовской области парень украл деньги с карты подруги
Прокуратура проверит департамент автодорог Ростова-на-Дону
В реанимации ЦРБ Азовского района умер ребенок
Ростовчанка стала самой красивой сотрудницей Росгвардии на юге России
В Ростовской области влюбленная парочка украла из магазина четыре утюга
В Ростовской области у дикой лисы обнаружили бешенство
В полиции назвали самые криминальные районы Ростова-на-Дону
«Грубая и похожа на пацана»: Третья жена футболиста Тарасова сменила имидж
Ростовчане сыграют в интеллектуальный квиз в стиле Retrowave
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова сразила поклонников откровенным фото на берегу океана
«Какие мощные ноги!»: Фанаты оценили фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенной мини-юбке
«Миссис Россия-2017» Полина Диброва присвоила себе чужой титул
На Дону разрабатывают методы повышения экономической безопасности приграничных регионов России
Для музейного комплекса «Самбекские высоты» приобретут копии танка Т-34 и немецкой пушки за семь миллионов рублей
«Обжигающая красотка»: Спустя три недели после рождения ребенка Виктория Лопырева похвасталась пляжными фото
«Невозможно оторвать глаз»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в откровенном купальнике
В Ростовской области в банке ВТБ стали чаще брать кредиты