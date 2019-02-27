В Ростове-на-Дону водитель отказался выпустить директора департамента транспорта из переполненной маршрутки

СЕГОДНЯ 17:04 2019-02-27T17:04:06+03:00

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Новый директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов продолжает эксперимент с личным испытанием качества обслуживания пассажиров в автобусах южной столицы, тестируя разные маршруты.

В среду, 27 февраля, например, он прокатился в утренний час пик по маршруту №22.

- Сели в 7.30 на конечной остановке на пл. Чкалова в сторону центра, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» сам Ермашов. - А на рейсе — автобус малой вместимости, и он, конечно, переполнен. В итоге, пока ехали, водитель несколько раз проигнорировал требования пассажиров сделать остановку. Да что там говорить! - меня и самого, когда я попросил об этом, не выпустили.

Выводы, говорит директор городского дептранса (он возглавил ведомство в начале февраля после того, как этот пост покинул Сергей Саенко, один из авторов транспортной реформы, прозванной народом революцией), выводы будут сделаны.

- К нарушителям контрактов по пассажирским перевозкам мы будем принимать очень жесткие меры — вплоть до расторжения с ними отношений, - говорит Христофор Ермашов. - Что касается конкретно 22-го маршрута, к которому много претензий у людей, то перевозчик получит первое предписание, поскольку они, по контракту, должны выпускать технику на газомоторном топливе, а где они, спрашивается? Их нет! Плюс, очевидно, что вместимости нынешних автобусов малой вместимости не хватает, надо выпускать большие.

Чиновник, кстати, утверждает, что он вообще является «активным пользователем» общественного транспорта, поскольку личного автомобиля не имеет, а служебным обзавелся только сейчас, но и то стал ездить на нем, по его словам, только чтобы успевать на многочисленные совещания.

- И руководители транспортных компаний знают об этом, - говорит он, - и надеюсь, делают выводы. По мкр. Суворовскому, допустим, недавно приняли решение после такого же рейда, когда выяснилось, что вместо положенных пяти больших автобусов там выпускался только один: исправили ведь ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU