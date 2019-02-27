2019-02-27T17:24:51+03:00
Происшествия

В реанимации ЦРБ Азовского района умер ребенок

Причина пока неизвестна
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Региональное министерство здравоохранения сообщило о том, что намерено провести аудит оказания медицинской помощи в центральной больнице Азовского района, где умер маленький пациент.

- Он был доставлен в лечебное учреждение 25 февраля в крайне тяжелом состоянии и сразу же был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Из Ростова-на-Дону для оказания медицинской помощи выехала бригада специалистов из детской клинической больницы и городской больницы №20.

Накануне, 26 февраля, ребенок скончался.

Напомним, к сожалению, азовские медицинские учреждения регулярно попадают в новостные ленты в связи с печальными событиями. В частности, после удаления лимфоузлов мальчик из Азова стал лежачим инвалидом, лечение другого запустили - он умер в Москве, где спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону полицейский собирал взятки с коллег
В Ростовской области парень украл деньги с карты подруги
Прокуратура проверит департамент автодорог Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону водитель отказался выпустить директора департамента транспорта из переполненной маршрутки
Ростовчанка стала самой красивой сотрудницей Росгвардии на юге России
В Ростовской области влюбленная парочка украла из магазина четыре утюга
В Ростовской области у дикой лисы обнаружили бешенство
В полиции назвали самые криминальные районы Ростова-на-Дону
«Грубая и похожа на пацана»: Третья жена футболиста Тарасова сменила имидж
Ростовчане сыграют в интеллектуальный квиз в стиле Retrowave
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова сразила поклонников откровенным фото на берегу океана
«Какие мощные ноги!»: Фанаты оценили фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенной мини-юбке
«Миссис Россия-2017» Полина Диброва присвоила себе чужой титул
На Дону разрабатывают методы повышения экономической безопасности приграничных регионов России
Для музейного комплекса «Самбекские высоты» приобретут копии танка Т-34 и немецкой пушки за семь миллионов рублей
«Обжигающая красотка»: Спустя три недели после рождения ребенка Виктория Лопырева похвасталась пляжными фото
«Невозможно оторвать глаз»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в откровенном купальнике
В Ростовской области в банке ВТБ стали чаще брать кредиты