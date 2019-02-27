В реанимации ЦРБ Азовского района умер ребенок

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-27T17:24:51+03:00

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Региональное министерство здравоохранения сообщило о том, что намерено провести аудит оказания медицинской помощи в центральной больнице Азовского района, где умер маленький пациент.

- Он был доставлен в лечебное учреждение 25 февраля в крайне тяжелом состоянии и сразу же был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Из Ростова-на-Дону для оказания медицинской помощи выехала бригада специалистов из детской клинической больницы и городской больницы №20.

Накануне, 26 февраля, ребенок скончался.

Напомним, к сожалению, азовские медицинские учреждения регулярно попадают в новостные ленты в связи с печальными событиями. В частности, после удаления лимфоузлов мальчик из Азова стал лежачим инвалидом, лечение другого запустили - он умер в Москве, где спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU