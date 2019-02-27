Прокуратура проверит департамент автодорог Ростова-на-Дону
Департамент автодорог оказался в центре внимания прокуратуры и СМИ после того, как депутат городской Думы поведал о своей занимательной переписке с ведомством.
- Несколько месяцев назад я начал заниматься вопросом установки дополнительных камер фото- видеофиксации нарушений ПДД на пр. Стачки, а также нанесению дополнительной дорожной разметки на этой же улице, - пояснил Сергей Смирнов. - Оказалось, не так просто ларчик открывался.
Народный избранник написал в автоинспекцию, а оттуда его направили в департамент автодорог (он балансосодержатель), а тот - обратно в ГИБДД. Когда круг замкнулся, депутат обратился с вопросом в прокуратуру, а ответ выложил на своей странице в социальной сети.
- Оказывается, департамент не в полной мере изучил мой вопрос, ввиду чего прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица департамента, который просто не изучил вопрос до конца, - пояснил депутат.
Теперь как минимум одному чиновнику грозит наказание за отписки.
ИСТОЧНИК KP.RU