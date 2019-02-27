Прокуратура проверит департамент автодорог Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-27T17:42:18+03:00

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Департамент автодорог оказался в центре внимания прокуратуры и СМИ после того, как депутат городской Думы поведал о своей занимательной переписке с ведомством.

- Несколько месяцев назад я начал заниматься вопросом установки дополнительных камер фото- видеофиксации нарушений ПДД на пр. Стачки, а также нанесению дополнительной дорожной разметки на этой же улице, - пояснил Сергей Смирнов. - Оказалось, не так просто ларчик открывался.

Народный избранник написал в автоинспекцию, а оттуда его направили в департамент автодорог (он балансосодержатель), а тот - обратно в ГИБДД. Когда круг замкнулся, депутат обратился с вопросом в прокуратуру, а ответ выложил на своей странице в социальной сети.

- Оказывается, департамент не в полной мере изучил мой вопрос, ввиду чего прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица департамента, который просто не изучил вопрос до конца, - пояснил депутат.

Теперь как минимум одному чиновнику грозит наказание за отписки.

ИСТОЧНИК KP.RU