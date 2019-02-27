2019-02-27T18:01:36+03:00
Происшествия

В Ростовской области парень украл деньги с карты подруги

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Ростовской области стражи порядка задержали 38-летнего мужчину, которого подруга обвинила в краже. Как рассказала девушка сотрудникам правоохранительных органов, он стащил у нее банковскую карту и, зная пароль, снял деньги.

- Как оказалось, 14 тысяч рублей он потратил на свои нужды, - пояснили полицейские.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. К слову, правоохранители призывают владельцев банковских карт никогда никому не сообщать пароль, чтобы потом не оказаться без денег.

Напомним, похожая история случилась в начале февраля в Белгородской области. Мужчина без ведома подруги, с которой поссорился, снял с ее карты деньги - 73 тысячи рублей, а она написала заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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